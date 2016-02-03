نشرة ONA للفضائيات| «صبحي» يستعد لموسمين جديدين على «CBC»..وتفعيل برتوكول النهار و«المهن التمثيلية» مارس..وشراكة بين «دويتش فيلله» و«CBC»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أعلنت مؤسسة دويتشه فيله الألمانية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شبكة قنواتCBC. وتتضمن الاتفاقية عرض برنامجين من انتاج قناة DW عربية على شاشة CBC اكسترا وهما برنامج «كيك أوف – الدوري الالماني» وبرنامج «أفلام وثائقية وريبورتاجات»..للمزيد

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة «CBC»، إن الموسم الثاني من برنامج الفنان محمد صبحي «أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص»، سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، ويستمر حتى شهر رمضان المقبل، فيما يبدأ الموسم الثالث عقب انتهاء شهر رمضان…للمزيد

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن النقابة وقعت برتوكول تعاون مع قناة النهار…للمزيد

تعاقدت قناة المحور مع الدكتور سالم عبد الجليل، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر، ووكيل الأوقاف الأسبق، على تقديم برنامج ديني يومي على شاشتها…للمزيد

أعلنت «OSN»، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في المنطقة، عن تمديد عقد الشراكة مع مجموعة ديسكفري كومينيوكيشن، الأولى عالميا في مجال برامج التليفزيون المدفوع، وتشمل الشراكة الجديدة إطلاق قناتين جديدتين بتقنية HD الخلابة..للمزيد

فى حلقة فنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم اليوم الأربعاء 3 فبراير، يستضيف الاعلامى عمرو الليثى نجوم برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمى فى أول ظهور لهم بعد انتهاء المسابقة، وهم «هايدى موسى، ومحمد عباس، ودينا عادل، ومحمد سعد»..للمزيد

حصل الراديو 9090 على حقوق إذاعة أغنية «القاهرة» للنجم عمرو دياب ومحمد منير، بشكل حصري على الأذاعة، وذلك بعد طرح الكليب أمس..للمزيد