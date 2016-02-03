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نشرة ONA للفضائيات| «صبحي» يستعد لموسمين جديدين على «CBC»..وتفعيل برتوكول النهار و«المهن التمثيلية» مارس..وشراكة بين «دويتش فيلله» و«CBC»

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

 

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

أعلنت مؤسسة دويتشه فيله الألمانية عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع قنواتCBC. وتتضمن الاتفاقية عرض برنامجين من انتاج قناة DW عربية على شاشة CBC اكسترا وهما برنامج «كيك أوف – الدوري الالماني» وبرنامج «أفلام وثائقية وريبورتاجات»..للمزيد

«دويتشه فيله»توقع اتفاقية شراكة مع شبكة CBC

«دويتشه فيله»توقع اتفاقية شراكة مع شبكة CBC

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة «CBC»، إن الموسم الثاني من برنامج الفنان محمد صبحي  «أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص»، سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، ويستمر حتى شهر رمضان المقبل، فيما يبدأ الموسم الثالث عقب انتهاء شهر رمضان…للمزيد

 

برنامج الفنان محمد صبحي «أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص»

برنامج الفنان محمد صبحي«أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص»

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن النقابة وقعت برتوكول تعاون مع قناة النهار…للمزيد

 

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

تعاقدت قناة المحور مع الدكتور سالم عبد الجليل، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة ، ووكيل الأوقاف الأسبق، على تقديم برنامج ديني يومي على شاشتها…للمزيد

الدكتور سالم عبد الجليل، أستاذ الثقافة الإسلامية

الدكتور سالم عبد الجليل، أستاذ الثقافة الإسلامية

أعلنت «OSN»، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في المنطقة، عن تمديد عقد الشراكة مع مجموعة ديسكفري كومينيوكيشن، الأولى عالميا في مجال برامج التليفزيون المدفوع، وتشمل الشراكة الجديدة إطلاق قناتين جديدتين بتقنية HD الخلابة..للمزيد

أرشيفية

أرشيفية

 

فى حلقة فنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم اليوم الأربعاء 3 فبراير، يستضيف الاعلامى عمرو الليثى نجوم برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمى فى أول ظهور لهم بعد انتهاء المسابقة، وهم «هايدى موسى، ومحمد عباس، ودينا عادل، ومحمد سعد»..للمزيد

نجوم «ستار أكاديمي» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح»

نجوم «ستار أكاديمي» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح»

 

حصل الراديو 9090 على حقوق إذاعة أغنية «القاهرة» للنجم ومحمد منير، بشكل حصري على الأذاعة، وذلك بعد طرح الكليب أمس..للمزيد

أغنية عمرو دياب ومحمد منير«القاهرة»

أغنية عمرو دياب ومحمد منير«القاهرة»

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أونا

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