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شوقي السعيد: الفوز على الزمالك؟ السر في القماش

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شوقي السعيد: الفوز على الزمالك؟ السر في القماش شوقي السعيد: الفوز على الزمالك؟ السر في القماش

نسب شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي الفوز على الزمالك بهدف في الدوري لخالد القماش المدير الفني الجديد للفريق.

وقال السعيد عقب اللقاء: "الفوز على الزمالك مكسب معنوي، وتحقق بفضل الروح المعنوية العالية للاعبين".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2) "عندما تزيد الروح المعنوية للاعبين، يتحسن الأداء".

وواصل "السر في ذلك خالد القماش، فهو أحد أبناء النادي، ويعلم جيدًا روح الفانلة الصفراء، والانتماء للإسماعيلي".

ويعد القماش رابع مدرب للدراويش هذا الموسم، بعد كل من أحمد حسام "ميدو"، أشرف خضر، والتونسي نصر الدين النابي.

وسجل إسلام جمال المعار من الزمالك للإسماعيلي هدف فوز فريقه في الدقيقة 45 ليرفع رصيد الدراويش للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقبل القمة في مواجهة الأهلي فقد الزمالك ثلاثة نقاط وتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثاني.

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