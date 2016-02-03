عبد المنصف يتصدى لفرصة بـ3 أرواح أمام الأهلي.. وتريكة يرد عليه

تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى إنبي وتصدى لفرصة هدف محقق من الأهلي على ثلاث مرات في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأربعاء.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي لملاقاته في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 31 أرسل أحمد فتحي عرضية من الناحية اليمنى قابلها عبد الله السعيد برأسية قوية تصدى لها عبد المنصف قبل أن ترتطم الكرة بالقائم وتعود لرمضان صبحي.

وراوغ رمضان صبحي مدافعي إنبي وسدد قبل أن يتصدى له عبد المنصف مرة أخرى.

وارتدت الكرة لجون أنطوي الذي سدد برأسية لكن عبد المنصف حولها لركلة ركنية.

وتفاعل محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق مع اللقطة حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"ماشي يا عبد المنصف".