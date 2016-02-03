أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمرو جمال ينهي صيام تهديفي استمر 122 يوما.. ويبكي

Google+ Print
عمرو جمال ينهي صيام تهديفي استمر 122 يوما.. ويبكي عمرو جمال ينهي صيام تهديفي استمر 122 يوما.. ويبكي

أنهى عمرو جمال صيامه عن التهديف الذي دام لقرابة أربعة أشهر وبالتحديد 122 يوما بعدما سجل هدفا في شباك إنبي.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي لملاقاته في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 36 مرر عبد الله السعيد الكرة لصبري رحيل الذي أرسل عرضية أرضية لعمرو جمال داخل منطقة الجزاء.

وراوغ عمرو جمال أحمد يونس لاعب إنبي قبل أن يسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي.

وبكى عمرو جمال بعد تسجيله الهدف أثناء احتفاله به.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يسجله عمرو جمال منذ لقاء أورلاندو بايرتس في الكونفدارلية الإفريقية في الرابع من شهر أكتوبر الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع