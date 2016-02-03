عمرو جمال ينهي صيام تهديفي استمر 122 يوما.. ويبكي

أنهى عمرو جمال صيامه عن التهديف الذي دام لقرابة أربعة أشهر وبالتحديد 122 يوما بعدما سجل هدفا في شباك إنبي.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي لملاقاته في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 36 مرر عبد الله السعيد الكرة لصبري رحيل الذي أرسل عرضية أرضية لعمرو جمال داخل منطقة الجزاء.

وراوغ عمرو جمال أحمد يونس لاعب إنبي قبل أن يسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي.

وبكى عمرو جمال بعد تسجيله الهدف أثناء احتفاله به.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يسجله عمرو جمال منذ لقاء أورلاندو بايرتس في الكونفدارلية الإفريقية في الرابع من شهر أكتوبر الماضي.