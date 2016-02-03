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إسلام جمال لـ في الجول: ألعب للفريق الذي أرتدي قميصه

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إسلام جمال لـ في الجول: ألعب للفريق الذي أرتدي قميصه إسلام جمال لـ في الجول: ألعب للفريق الذي أرتدي قميصه

أكد إسلام جمال مدافع الإسماعيلي والمعار إليه من الزمالك أنه لاعب محترف لا يلعب سوى للفريق الذي يرتدي قميصه.

إسلام جمال قاد الإسماعيلي للفوز على ناديه الأصلي الزمالك بهدف نظيف سجله كما قدم مباراة طيبة مع الدراويش.

وقال جمال لـFilGoal.com "أنا لاعب محترف ألعب فقط للفريق الذي أرتدي قميصه، سأبذل قصارى جهدي طوال الفترة المقبلة لإعادة الإسماعيلي إلى مكانته".

وأضاف "لا يهم تسجيل هدفا بقدر أن نحقق الثلاث نقاط من وراء كل مباراة، وعدت جماهير الإسماعيلي بأن أساهم في فرحتها قبل المباراة ولذلك أهديها الفوز والذي أمل أن يكون البداية الحقيقية لعودة الدراويش".

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