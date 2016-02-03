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تعرّفي على نجمة السجادة الحمراء لهذا العام!

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الإثنين 01-02-2016 01:53

منذ بداية موسم السجادة الحمراء في هذا العام، برزت إطلالات الممثلة السويدية الشابة أليسيا فيكاندر Alicia Vikander الجذابة. وبعد ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة لحفل الأوسكار المقبل، أصبحت عدسات المصورين تتبعها أينما ذهبت، في انتظار إطلالاتها في الليلة الأوسكارية أواخر شهر فبراير.
لفتت أليسيا أنظار العديد من دور الأزياء العالمية، وبالتحديد دار لويس فويتون Louis Vuitton، التي وقعت معظم إطلالاتها على السجادة الحمراء، وحاكت جرأة ذوقها وأناقتها في الإطلالات السابقة، على الرغم من أنها لم تكن الخيار المثالي لها في بعض المناسبات.

مثلاً: ارتدت النجمة فستاناً أبيض بتصميم عصريّ جذاب في حفل Golden Globes، في بداية هذا العام، وحصلت على لقب أفضل إطلالة في حفل SAG Awards مؤخراً بفستانها ذي اللون الذهبي البراق. ومن ناحية أخرى، لم تكن LV أفضل اختيار لها في حفل إطلاق فيلمها الجديد في إيطاليا.
وقد ارتدت تصميمات متنوّعة من مصمّمين ودور أزياء أخرى كإطلالاتها الأنيقة باللون الأسود، من فيكتوريا بيكهام Victoria Bekham ، وفستانها المميّز من ماري كاترانتزو Mary Katrantzou ، في حفل اختيار النقاد قبل أيام.
جمعنا لك باقة متنوعة من إطلالات أليسيا فيكاندر، فقيّميها وتوقّعي ماذا يمكن أن ترتدي في حفل الأوسكار المقبل!

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سيدتي