الإرهابى الهارب عاصم عبد الماجد مهددا: "حمل السلاح" هو الحل فى مصر

فى إطار تصريحاته العنيفة سواء قبل ثورة 30 يونيو التى أسقطت حكم الإخوان أو بعدها، أصدر الإرهابى الهارب عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، تصريحات تحرض على العنف، قائلا: "ليس هناك حلا سياسيا فى مصر" زاعما أن مصر اختطفت بالقوة وتيسير حاليا فى طريقها للحرب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>عاصم عبد الماجد يتهم رئيس "مجلس الإخوان بتركيا" بالتناقض ويطالبها بالصمت
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وأضاف الإرهابى الهارب، خلال لقاء تلفزيونى بإحدى القنوات الإخوانية "لا يمكن أن يستمر النظام الحالى والطريق أمنا إمّا ثورة شعبية أو حمل السلاح، ولن يستطيع أحد وقف حمل السلاح، متسائلا: "من يستطيع أن يوقف ما فى سيناء بالاقناع أو القوة؟" على حد مزاعمه.
>عاصم عبد الماجد يتهم رئيس "مجلس الإخوان بتركيا" بالتناقض ويطالبها بالصمت
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