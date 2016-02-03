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بالفيديو.. تامر أمين: كل مواطن مصرى شريف من واجبه أن يكون "مخبر"

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بالفيديو.. تامر أمين: كل مواطن مصرى شريف من واجبه أن يكون "مخبر" بالفيديو.. تامر أمين: كل مواطن مصرى شريف من واجبه أن يكون "مخبر"
قال الإعلامى تامر أمين، إن كل مواطن مصرى شريف من واجبه أن يكون "مخبر"، مضيفًا: والناس اللى شايفة إنى كلمة مخبر دى مسيئة هما أحرار هما اللى جهلة.

وأضاف الإعلامى تامر أمين خلال برنامجه "الحياة اليوم"، الذى يعرض على قناة الحياة، المخبر المحترم اللى بيشتغل للأمن المعلوماتى للدولة، ويعلم أجهزة الدولة بالمخالفين عن القانون.
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