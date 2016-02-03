أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أنصار القذافى يعتدون على وزير الخارجية الليبى الأسبق بمعرض الكتاب

Google+ Print
أنصار القذافى يعتدون على وزير الخارجية الليبى الأسبق بمعرض الكتاب أنصار القذافى يعتدون على وزير الخارجية الليبى الأسبق بمعرض الكتاب
قام مجموعة من الليبين من أنصار الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى بالتعدى على عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق، وذلك أثناء ندوته حول "الثقافة فى مواجهة التطرف" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث هتفوا بأن "القذافى" هو بطل القومية العربية.

ودفع ذلك منظمى الندوة لتهريب "شلقم" من القاعة بعد التعدى عليه واتهامه بالخيانة، كما قامت الداخلية بالسيطرة على الموقف بإخراج الليبيين المعتدين على الوزير.

وجاء سبب الهجوم على الوزيرلأن بعض الحاضرين اتهموه بأنه كان قد طالب مجلس الأمن بتدخل الناتو فى ليبيا عسكريا مما تسبب فى مقتل العديد من الأسر.

وقام هيثم الحاج على، بالذهاب للقاعة الرئيسية التى كانت منعقدة بها الندوة للسيطرة على الموقف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365