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مصرع شخصين فى حادث تصادم على طريق القنطرة - العريش بالإسماعيلية

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مصرع شخصين فى حادث تصادم على طريق القنطرة - العريش بالإسماعيلية مصرع شخصين فى حادث تصادم على طريق القنطرة - العريش بالإسماعيلية
لقى شخصان مصرعهما نتيجة حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق القنطرة /العريش أمام قرية جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام طايل مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية أمام قرية جلبانة وأسفر الحادث عن وفاة شخصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزى، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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