مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. أنطوي يواصل إهدار الأهداف.. وضغط أخمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي المؤجل من الجولة الخامسة.

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انطلاق المباراة

ق31: عرضية من فتحي حولها السعيد برأسه لمسها منصف ثم ارتطمت في القائم، ارتدت لرمضان الذي راوغ الدفاع وهيأ زاوية التسديد لكن عبد المنصف واصل التألق وتصدى لتسديدة رمضان، ارتدت لأنطوي الذي سددها برأسه وحارس إنبي ينقذ الموقف ويتصدى لها للمرة الثالثة.

27: تسديدة من عبد الله جمعة لكن امسكها إكرامي بثبات.

20: كرة ساقطة من السعيد داخل منطقة جزاء إنبي، تسلمها فتحي المنطلق نحو المنطقة ثم سدد الكرة لكن علت العارضة.

16: إنفراد تام لأنطوي أهدره بتسديدة غريبة فوق المرمى.

14: تمريرة رائعة من السعيد وضعت رمضان في مواجهة المرمى، واللاعب الأخير سدد الكرة برعونة فوق المرمى.

ق9: إكرامي يخطئ في تقدير كرة عالية من نور السيد وتمر من فوقه لكن يصحح خطؤه ويخرجها في اللحظة الأخيرة لركنية

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