إكرامي كاد أن يتسبب في هدف كوميدي بمرمى الأهلي

كاد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أن يتسبب في سكون مرماه هدفا كوميديا وذلك في المباراة التي تقام أمام إنبي يوم الأربعاء.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي لملاقاته في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وفي الدقيقة التاسعة أرسل نور السيد كرة طولية ولم يستطع إكرامي تقديرها بشكل جيد لتمر من أعلاه وكانت في طريقها لشباك الأهلي.

ولكن نجح إكرامي في النهاية في تشتيت الكرة وتحويلها لركلة ركنية.

وتشبه تلك اللقطة الهدف الذي سجله تيم هاورد حارس مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي في وقت سابق بعد أن خدعت الكرة حارس مرمى بولتون.