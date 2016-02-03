مؤتمر القماش – ' أنا ابن الإسماعيلية وعارف الناس عايز إيه '

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أن فوز فريقه 1-0 على الزمالك ما هو إلا بداية لعودة الدراويش لمسارهم الطبيعي في الدوري.

وقال القماش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا ابن الإسماعيلية وابن النادي الإسماعيلي، وعارف الناس عايزة إيه".

وتابع "حاولت خلال الأسبوع الماضي معالجة النواحي البدنية في الفريق، وأظن أننا نجحنا بشكل كبير".

وأردف "اللاعبون كانوا عن حسن ظننا ونجحوا في تنفيذ التعليمات.. كان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدف".

وأكد "رغبة لاعبينا تفوقت على رغبة لاعبي الزمالك.. كان لنا ضربة جزاء ولكن لن أتحدث عنها لأن سمير محمود عثمان قدم مستوى كبير".

وسجل إسلام جمال المعار من الزمالك للإسماعيلي هدف فوز فريقه في الدقيقة 45 ليرفع رصيد الدراويش للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقبل القمة في مواجهة الأهلي فقد الزمالك ثلاثة نقاط وتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثاني.