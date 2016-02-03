ميدو: طوينا صفحة الإسماعيلي ونركز في الأهلي.. وطرد كوفي أثر على الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك إغلاق صفحة الإسماعيلي بعد الخسارة 1-0 والاستعداد للأهلي في مواجهة الفريقين يوم التاسع من فبراير المقبل.

وتعرض ميدو لأول خسارة في ولايته الثانية للزمالك وسقط الفريق الأبيض للمرة الثانية وبات يفصله نقطة واحدة عن الأهلي المتصدر.

وقال ميدو عقب المباراة في تصريحات صحفية: "طوينا صفحة الإسماعيلي ونركز في مباراة الأهلي المقبلة".

وأضاف "طرد محمد كوفي أثر على أداء الفريق في نهاية المباراة، ورغم أننا وصلنا كثيرا وأهدرنا أكثر من فرصة لكننا واجهنا سوء توفيق".

وأتم "هذه أول خسارة لنا.. وسنركز في مباراة الأهلي".

وأدار ميدو المباراة من المدرجات بعد إيقافه مباراة واحدة عقب أحداث لقاء سموحة الذي انتهى بالتعادل.