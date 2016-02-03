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رغم إشادته به لاحقا.. القماش لحكم مباراة الزمالك: ' كل ده جٌبن '

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رغم إشادته به لاحقا.. القماش لحكم مباراة الزمالك: ' كل ده جٌبن ' رغم إشادته به لاحقا.. القماش لحكم مباراة الزمالك: ' كل ده جٌبن '

انفعل خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي بشدة على الحكم الدولي سمير محمود عثمان الذي أدار مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ففي الدقيقة 79، سقط إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي داخل منطقة جزاء الزمالك، بعد احتكاك مع حمادة طلبة.

وثار القماش بعد هذه اللعبة على خط الملعب، قائلاً: "لا يا كابتن سمير، المخالفة واضحة جدا".

وواصل مدرب الدراويش غضبه: "والله كل ده جُبن".

وفاز الإسماعيلي على الزمالك بهدف إسلام جمال، لينال حامل لقب الدوري خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

ورغم ذلك، أشاد القماش بأداء الحكم في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء (طالع التفاصيل).

وسجل إسلام جمال المعار من الزمالك للإسماعيلي هدف فوز فريقه في الدقيقة 45 ليرفع رصيد الدراويش للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقبل القمة في مواجهة الأهلي فقد الزمالك ثلاثة نقاط وتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثاني.

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