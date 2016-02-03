الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة شمالا والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا فوق البحر مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 18 - 25/30 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية / 25 - 40 كم/ساعة وتصل 55 كم/ساعة على البحر.

البحر ..مضطرب إلى شديد الاضطراب.. بارتفاع الى 5 و6 أقدام قرب الساحل ومن 8 الى 10 و 12 أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 41 دقيقة صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الخامسة و 3 دقائق عصرا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 21 12 85 35 .

> دبي 22 15 80 30 .

> الشارقة 22 12 90 35.

> عجمان 21 13 85 35.

> أم القيوين 22 11 85 35 .

> رأس الخيمة 22 11 90 30 .

> الفجيرة 24 17 75 30.

> العين 22 10 95 30 .

> ليوا 22 09 95 40 .

> الرويس 20 14 90 45 .

> السلع 19 14 85 50.

> دلما 19 14 75 50 .

> طنب الصغرى 18 15 75 55 .

> طنب الكبرى 18 15 75 55 .

> أبوموسى 19 16 75 50.