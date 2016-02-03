محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتقدمان مسيرة مهرجان قصر الحصن

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم المسيرة الوطنية إيذانا بانطلاق فعاليات "مهرجان قصر الحصن 2016" بدورته الرابعة والتي تستمر حتى 13 فبراير الحالي.

>