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وفاة شاب مواطن في حادث مروع برأس الخيمة

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وفاة شاب مواطن في حادث مروع برأس الخيمة وفاة شاب مواطن في حادث مروع برأس الخيمة

توفي شاب مواطن يبلغ عمره 20 عاماً وأصيب ثلاثة آخرون، منهم شاب مواطن، واثنان من الجنسية الآسيوية جميع إصاباتهم بسيطة في حادث تصادم وقع بين أربع مركبات على شارع مسافي الفجيرة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العقيد علي سعيد العلكيم في بيان صحافي إن "بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم قوي على الشارع (مسافي–الفجيرة)، وعلى الفور تحركت فرق الاسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة لمكان الحادث، حيث تبين اصطدام مركبة كان يقودها شاب مواطن، وبرفقته صديقه المتوفي، حيث كان يحاول التجاوز في شارع ذي تجاهين متقابلين، وأثناء ذلك تفاجأ بقدوم مركبة باتجاهه وفي مسارها الصحيح كان يقودها شاب مواطن أيضاً".

وأضاف العقيد العليكم "حاول سائق المركبة تجنب الاصطدام بها إلا أنه لم يتمكن من ذلك ووقع الاصطدام لتنحرف بعد ذلك مركبته وتلتف بشكل دائري وتصطدم مرة أخرى بشاحنتين "صهريج مياه" ثم تتوقف، ما نتج عنه وفاة الشاب المرافق له، وإصابة سائق المركبة المتجاوزة، وإصابة سائق المركبة الأخرى، وأيضاً إصابة سائقي صهريج المياه".

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بأنظمة وقواعد المرور، وعدم الانشغال بغير الطريق، وتوخي الحيطة والحذر أثناء التجاوز وفي الأماكن المسموح بها التجاوز فقط، متمنياً السلامة للجميع.
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