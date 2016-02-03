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صور|سميرة أحمد و أشرف زكي والسقا يصلون عزاء «فيروز» بالحامدية الشاذلية

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صور|سميرة أحمد و أشرف زكي والسقا يصلون عزاء «فيروز» بالحامدية الشاذلية صور|سميرة أحمد و أشرف زكي والسقا يصلون عزاء «فيروز» بالحامدية الشاذلية

سميرة أحمد و أشرف زكي والسقا يصلون عزاء «فيروز»

وصلت منذ قليل، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، والفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، و الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، لتقديم واجب العزاء في الفنانة المصرية فيروز، والتي عرفت بـ«الطفلة المعجزة».

وكانت الفنانة المصرية فيروز، توفيت يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، ودخلت العناية المركزة بسبب معاناتها من مشكلات صحية.

وعرف الجمهور النجمة الكبيرة فيروز، في أفلامها مع النجم الراحل أنور وجدي، واعتزلت الفن منذ سنوات طويلة.
> وتعد أهم طفلة في تاريخ الفن المصري، ولقبّت بمعجزة السينما المصرية، وتزوجت من الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، وظلا زوجين لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992، وعاشت فيروز بعد اعتزالها حياة أسرية هادئة، وتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2001.

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