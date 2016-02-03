الحكومة العراقية تعلن البدء فى تشييد جدار وحفر خندق حول بغداد

قالت الحكومة العراقية إنها بدأت فى تشييد جدار وحفر خندق حول العاصمة بغداد، لمنع الهجمات وتقليل عدد نقاط التفتيش داخل المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن لأسوشيتد برس اليوم الأربعاء إن العمل بدأ هذا الاسبوع على المداخل الشمالية والشمالية الغربية من العاصمة.

وسيبلغ ارتفاع الجدار ثلاثة أمتار وسيعوض بشكل جزئى الحواجز الخرسانية التى تستخدم حاليا فى معظم أنحاء العاصمة. ورفض معن تحديد قياسات الخندق.

وبشكل شبه يومي، تشهد بغداد منذ أكثر من عقد تفجير عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية يستهدف معظمها المدنيين الشيعة أو أفراد من قوات الأمن، التى تهيمن عليها الأغلبية الشيعية فى العراق.

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