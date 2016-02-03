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ننفرد بنشر أول صور وفيديو من داخل شقة خلية المعادى الإرهابية

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ينفرد "اليوم السابع" بصور وفيديو لشقة الخلية الإرهابية التى تم الكشف عنها بمنطقة المعادى، والتى أسفر اقتحامها عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية بداخلها وإصابة اثنين من رجال الشرطة، عقب مواجهات أمنية وتبادل لإطلاق النيران استمر قرابة 6 ساعات كاملة.

وتوضح الصور حجم الدمار الذى لحق بالشقة نتيجة المواجهات الأمنية بين القوات والعناصر الإرهابية، حيث توجد آثار طلقات الرصاص بكافة جدران الشقة، بالإضافة إلى آثار دماء على أرضيتها.

كما توضح الصور أيضا وجود لوحة إرشادية معلقة بالشقة بعنوان "توجيهات هامة"، وأول تلك التوجيهات هى المحافظة على الأذكار والدرس الشرعى وعدم الإخلال بتعليمات النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وعدم إضاعة الوقت فى ما لا ينفع ككثرة الكلام والضحك والتنبيه بشؤم المعصية على المرء.

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شقة الخلية الارهابية (1)

شقة الخلية الارهابية (2)

شقة الخلية الارهابية (3)

شقة الخلية الارهابية (4)

شقة الخلية الارهابية (5)

شقة الخلية الارهابية (6)

شقة الخلية الارهابية (7)

شقة الخلية الارهابية (8)

شقة الخلية الارهابية (9)

شقة الخلية الارهابية (10)

شقة الخلية الارهابية (11)

شقة الخلية الارهابية (12)

شقة الخلية الارهابية (13)

شقة الخلية الارهابية (14)

شقة الخلية الارهابية (15)

شقة الخلية الارهابية (16)

شقة الخلية الارهابية (17)

شقة الخلية الارهابية (18)
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