الكلف من أعراض الحمل.. تعرفى على طبيعته وأسبابه.. ومتخديش علاج

أعراض الحمل

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الكلف عند الحوامل وأسبابه

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تظهر أعراض معينة على المرأة كمؤشر لحدوث الحمل منها انقطاع الدورة الشهرية والغثيان أو القىء أو زيادة عدد مرات التبول وظهور الكلف فى الجلد بأماكن مختلفة من الجسم.ويقول الدكتور عمرو حسن مدرس واستشارى النساء والتوليد بقصر العينى إن الحمل تصاحبه أعراض شائعة تدركها كل سيدة وفتاة مثل انقطاع الدورة الشهرية والغثيان والقىء المستمر وزيادة عدد مرات التبول وغيرها.ويوضح مدرس النساء والتوليد بقصر العينى أن أعرض حدوث الحمل تختلف من امرأة لأخرى وفى حمل بعض السيدات تظهر مساحات داكنة على الجلد "الكلف" فى أماكن متعددة منها الوجه والثديين وأسفل البطن والذراعين وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية وزيادة هرمون الحمل.>نصائح

وينصح د.عمرو بعدم استعمال أى أدوية أو كريمات لعلاج الكلف فى فترة الحمل لأن تلك البقع ستختفى مع انتهاء فترة الحمل فى أغلب الحالات .