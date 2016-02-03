غضب في مجلس إدارة الزمالك بعد الخسارة من الإسماعيلي

تسببت هزيمة الزمالك من الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة في غضب عارم من مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور.

وعلم FilGoal.com أن رئيس الزمالك قد أخبر المقربين منه بأنه لابد من وقفة وإعادة الأمور إلى نصابها.

ولم يحدد مرتضى منصور خطوته المقبلة بخصوص الفريق الأول لكرة القدم.

ويدرس مجلس الإدارة إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لحين استعادة الانتصارات.

وكان الزمالك قد صرف جزء من مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الدراويش.

وتلقى الزمالك هزيمته الأولى في ولاية أحمد حسام "ميدو" المدير الفني والثانية له هذا الموسم.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الدوري بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر الذي يواجه إنبي لاحقا، قبل القمة المصرية يوم التاسع من فبراير الجاري.