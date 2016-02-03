القماش: الإسماعيلي أضاع فوزا عريضا على الزمالك

يرى خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه كان يستحق فوزا أكبر من التغلب على الزمالك بنتيجة 1-0 في الدوري الممتاز.

وقال القماش عقب اللقاء: "تعاملنا مع متغيرات عديدة ومفاجآت غير سارة قبل المباراة مثل إصابة شريف عبد الفضيل وتوريك جبرين في اللحظات الأخيرة".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2) "ولكن الإسماعيلي كان الأفضل، واستحق الفوز، بل أهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة أن تمنحنا فوزًا عريضًا".

وواصل "تشكيل الزمالك ساعدني نسبيًا، وكذلك تبديلاتي في الشوط الثاني كانت أفضل من تدريبات ميدو، وكانت أكثر إيجابية لأننا وصلنا لمرمى الزمالك أكثر".

وأتم القماش "أهم ما في المباراة، فرحة جماهير الإسماعيلي، فقد كنت أشعر بحزنهم أثناء عملي مع ناديي الشرطة والمحلة، وأتمنى أن يكون الفوز على الزمالك بداية عودة الفريق لمستواه القوي".

وسجل إسلام جمال المعار من الزمالك هدف فوز فريقه في الدقيقة 45 ليرفع رصيد الدراويش للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقبل القمة فقد الزمالك ثلاثة نقاط وتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثاني.