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مروان محسن يكشف سر الفوز على الزمالك

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مروان محسن يكشف سر الفوز على الزمالك مروان محسن يكشف سر الفوز على الزمالك

برر مروان محسن مهاجم الإسماعيلي فوز فريقه على الزمالك 1-0 مساء اليوم الأربعاء، بوجود روح جديدة بين لاعبي الدراويش.

وصرح مروان محسن لقناة (الحياة 2):"اللاعبون كانوا رجالاً، ولديهم تصميم على الفوز، والظهور بمستوى أفضل".

وأضاف"جلسنا سويًا قبل اللقاء، وتعاهدنا على تحقيق الفوز، وأن يتحلى اللاعبون بالوحدة سواء الأساسي أو الاحتياطي".

وأشار مروان محسن إلى أن انضمامه لصفوف في المعسكر الأخير، ساهم في ارتفاع روحه المعنوية خلال مواجهة الزمالك.

وأتم المهاجم الدولي"الانضمام للمنتخب شرف وحلم لأي لاعب، وأتمنى الحفاظ على مستواي في الفترة القادمة".

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