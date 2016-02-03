ضبط «عنتيل» جديد مارس الجنس مع 10 سيدات بالشرقية

ألقى ضباط مباحث قسم ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة الرائد عصام عتيق رئيس المباحث، القبض على مدرس لقيامه بتصوير عدد من السيدات، أثناء ممارسة الجنس معهن، وبضبطه تم مباشرة التحقيقات معه.

وكان مدير المباحث الجنائية بالشرقية اللواء هشام خطاب، إخطارًا من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانٍ

> الزقازيق، يفيد تلقي بلاغ من «الشيماء.م.ح- 30 عاماً- مبرمجة حاسب آلي» ومقيمة بالعاشر من رمضان، تتهم فيه طليقها المدعو «محمود.أ.م.ا- 34 عاماً- مدرس» ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، بإقامة علاقات جنسية مع 10سيدات، وتصويرهن دون علمهن أثناء الممارسة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين من التحقيقات بأن الزوجة قدمت بلاغ ضد طليقها أثناء استلامها أثاث الزوجية، وقدمت c.d يتضمن 10 مقاطع لطليقها مع السيدات، وبضبطه تم مباشرة التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1453 جنح القسم لسنة 2016م.