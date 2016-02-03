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مدرب الإسماعيلي: كنا الأفضل.. وانتصرنا على الزمالك لعملنا على نقطة ضعفنا

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مدرب الإسماعيلي: كنا الأفضل.. وانتصرنا على الزمالك لعملنا على نقطة ضعفنا مدرب الإسماعيلي: كنا الأفضل.. وانتصرنا على الزمالك لعملنا على نقطة ضعفنا

قال مدرب الإسماعيلي خالد القماش إن فريقه كان الأفضل خلال الفوز 1-0 على الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري.

وأضاف القماش في تصريحات عقب المباراة لقناة (OnTV) "كنا الأفضل.. ولهذا فزنا".

وأردف "عملت خلال الفترة القصيرة التي توليت فيها المهمة على تحسين اللياقة البدنية للفريق وهو ما ظهر في المباراة".

وأكد "كل ما فكرت به قبل المباراة هو شعب الإسماعيلية.. أنا واحد منهم وأردت إسعادهم".

وتعد هذه المباراة الأولى للقماش في القيادة الفنية للإسماعيلي وتغلب فيها على الزمالك بهدف.

وسجل إسلام جمال المعار من الزمالك هدف فوز فريقه في الدقيقة 45 ليرفع رصيد الدراويش للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقبل القمة فقد الزمالك ثلاثة نقاط وتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثاني.

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