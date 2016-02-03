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توزيع 3102 قطعة أرض تقسيمات شباب بالفرافرة في الوادي الجديد

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توزيع 3102 قطعة أرض تقسيمات شباب بالفرافرة في الوادي الجديد توزيع 3102 قطعة أرض تقسيمات شباب بالفرافرة في الوادي الجديد

أرشيفية

أكد اللواء محمد العدوي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اعتماد الأحوزة العمرانية لثلاث قرى، بها تقسيمات شباب.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد  إلى أنه سيتم توزيع قطع الأراضي، البالغة 3102 قطعة، خلال الأسابيع القادمة، بواقع 1406 قطعة بقرية عثمان بن عفان، و1000 قطعة بقرية أبو بكر الصديق، و696 قطعة بقرية أبو هريرة.

وأضاف اللواء العدوي أنه تمت الموافقة أيضًا على تخصيص مساحة 67000 م2، لإقامة عدد 2 منطقة حرفية لصالح الوحدة المحلية لقرى الكفاح، بواقع 15000م2 بقرية عثمان بن عفان و52000م2 بقرية أبو بكر الصديق.

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