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محمد بن زايد : سنظل أوفياء

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الشيخ محمد بن زايد - ولي عهد أبو ظبي

الشيخ محمد بن زايد – ولي عهد أبو ظبي

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن قيادة الإمارات ستظل وفية للأجداد ومؤسسي الدولة الأوائل.

وأضاف “بن زايد” في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا “سنظل أوفياء لقيم وعطاء الأجداد، نستلهم من سيرتهم العطرة وتاريخهم الحافل بالأمجاد مايحفزنا لمواصلة النهج”.

سنظل أوفياء

 

 

 

 

 

 
> وأشار ولي عهد أبوظبي، إلى أن  ما تعيشه اليوم الإمارات  هي مسيرة متصلة لن تتوقف، وسنمضي قدما لتعزيزها بعزيمة صادقة.

كما أكد على اعتزاز الإمارات بإرثها التاريخي وسعيها للحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة بما يعزز ويصون الهوية الإماراتية الأصيلة. وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة “بن زايد” و الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات في مسيرة مهرجان قصر الحصن.

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