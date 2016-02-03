"السعودية" تتسلم أربع طائرات من طراز B787-9 "دريملاينر" و B777-300ER

>تسلمت الخطوط السعودية بمدينة سياتل الأمريكية اليوم الأربعاء، 4 طائرات عريضة البدن، 3 طائرات من طراز B787-9 دريملاينر والرابعة من طراز B777-300ER .

وبحسب بيان للهيئة أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، سليمان بن عبدالله الحمدان فى كلمة بهذه المناسبة إلى أنه يجرى حاليا تحديث البنية التحتية والمرافق وخصخة منظومة الطيران المدنى ، مشيرا إلى انه تم البدء بالمطارات الرئيسية فى الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ، فيما تتبعها بقية المطارات الأخرى ، ما ستؤدى بالتأكيد إلى تشجيع الاستثمار فى مجال النقل الجوى ، وتوفر للمسافرين خدمات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية.

من جانبه أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن "السعودية" استعدت منذ عدة أشهر لاستقبال وتشغيل طائرات دريملاينر حيث تم تأهيل 65 طيار ومساعد طيار وعدد كبير من الملاحين، مشيرا إلى أن الطائرات الجديدة ستبدأ رحلاتها ضمن الأسطول خلال الأسبوع القادم بعد إصدار التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدنى .

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