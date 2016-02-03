أخبار ليبيا اليوم.. فرنسا تؤكد عدم التدخل عسكريا فى ليبيا حال تشكيل حكومة

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية حول ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تحذير وزير الخارجية الإيطالى من خطر انتقال تنظيم "داعش" إلى ليبيا.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، على تدخل فرنسا العسكرى فى ليبيا، من أجل القضاء على داعش الذى أصبح يهدد العالم بأكمله، وأشار خلال كلمته فى اجتماع لمجلس الوزارء، أن هذا الإجراء سوف يتوقف فى حال تشكيل حكومة فى طرابلس تتولى زمام الأمور، ولكن فرنسا ستكون على أهبة الاستعداد فى حال طلب ليبيا التدخل بعد تكوين الحكومة.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن لوفول خلال اجتماع الوزراء اليوم، إن فرنسا مستعدة لتقديم كل ما يتم طلبه منها، ويكون الهدف منه فى المقام الأول حفظ الأمن وتوفير الدعم والمشاركة فى مقاومة الإرهاب.

>ومن ناحية أخرى تطرق المتحدث باسم الحكومة إلى حالة الطوارئ التى أكد أنها سيتم تمديدها فى فرنسا حتى يدخل قانون الإجراءات القضائية الجديدة حيز التطبيق، كما أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أهمية حالة الطوارئ لتعزيز جهود مكافحة الاٍرهاب.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على تحذير وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى من خطر احتمال أن تدفع الهزائم العسكرية فى العراق وفى جزء من سوريا أيضا، بعض مقاتلى تنظيم "داعش" الإهابى للانتقال إلى ليبيا.

وقال جينتلونى- فى تصريح صحفى الأربعاء، "إنه علينا أخذ هذا الخطر بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن الوقت يضيق لتحقيق الاستقرار فى ليبيا، لكن ليست هناك أى عجلة للتدخل، لا من قبلنا ولا من جانب المجتمع الدولى".

>