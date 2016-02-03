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مش دايمًا هيبة..هارفارد: طوال القامة أقل عرضة لمرض السكر والقلب

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مش دايمًا هيبة..هارفارد: طوال القامة أقل عرضة لمرض السكر والقلب مش دايمًا هيبة..هارفارد: طوال القامة أقل عرضة لمرض السكر والقلب
هل تعرف أن طولك قد يحدد احتمالية خطر إصابتك بالأمراض المزمنة؟ حيث كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد والمركز الألمانى لأبحاث السكر، عن أن الأشخاص طوال القامة أقل عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية لكنهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن مستوى الطول له تأثير كبير على معدل الوفيات الناجمة عن بعض الأمراض الشائعة، بغض النظر عن كتلة فى الجسم وعوامل الخطر الأخرى مثل التدخين والعادات الغذائية.

وأشار العلماء الألمان نوربرت ستيفان وهانس أولريخ هارينج، أن طول القامة علامة على الإفراط فى الغذاء الذى يحتوى على السعرات الحرارية العالية مثل الأغذية الغنية بالبروتين الحيوانى خلال مختلف مراحل النمو، وهذا يدفع الجسم ليصبح أكثر حساسية لعمل الانسولين.

وبناءً على ذلك، أظهرت الدراسة الحديثة أن طوال القامة أكثر حساسية للأنسولين مع انخفاض محتوى الدهون فى الكبد، وهو ما قد يفسر انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكرى من النوع 2.

ولكن أكد الباحثون أن هذه العوامل ذاتها يمكن أيضًا أن تكون ذات صلة بزيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدى، وسرطان القولون، وسرطان الجلد بسبب تنشيط نمو الخلايا بشكل دائم.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.
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مصر 365

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