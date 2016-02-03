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حبس عامل مزلقان حادث منوف 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس عامل مزلقان حادث منوف 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس عامل مزلقان حادث منوف 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت نيابة منوف برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس النيابة والمستشار يحى نافع والمستشار وليد درويش والمستشار أحمد الكاشف حبس ربيع م ع عامل مزلقان السكة الحديد القائم على مدخل مدينة منوف 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك عقب المعاينة على مكان حادث اصطدام جرار استكشاف بسيارة نقل والتى تسببت فى مصرع السائق وتجاوز 7 قطارات عن مواعيدهم المحدده.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى، إخطارا من العميد طارق المقدم مامور مركز منوف يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالانتقال الفورى تبين اصطدام جرار استكشاف بسيارة نقل الامر أدى إلى مصرع يوسف فريد خطاب سائق السيارة على مزلقان مدينة منوف تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة.

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مصر 365