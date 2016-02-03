"غير التيشرت" يتصدر تويتر.. وساخرون: تعليمات القيادة فى شبراخيت

دخل هاشتاج "غير التيشرت" فى قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد تغيير نادى الزمالك التيشرت خلال الشوطين فى مباراة الإسماعيلى، حيث ارتدى الفانلة الزرقاء فى الشوط الأول، والفانلة البيضاء فى الشوط الثانى.

وسخر المغردين فى الهاشتاج، حيث قال عمر "الزمالك غير التيشرت حسب تعليمات القيادة فى شبراخيت".

وقالت ندى، "الزمالك غير التيشرت وأنا غيرت القناة على أمل الفوز"، فيما قال مالك: "الزمالك ده بيفكرنى بالحكومة كل ما تحصل حاجة يقفلوا محطة السادات والزمالك كل ما يخسر غير التيشرت.. يالا دورى".

وقال آخر، "الزمالك غير التيشرت عشان يفكر الإسماعيلى إنهم ولاد عم"، وقال مهند:" كل ما يدخل فيك جول غير التيشيرت"، وقال محمد: "عجائب وغرائب.. إنه الدورى المصرى ياسادة".



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