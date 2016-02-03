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سقوط عنتيل جديد بالزقازيق.. وزوجته تنتقم بتقديم فيديوهاته الجنسية للشرطة

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سقوط عنتيل جديد بالزقازيق.. وزوجته تنتقم بتقديم فيديوهاته الجنسية للشرطة سقوط عنتيل جديد بالزقازيق.. وزوجته تنتقم بتقديم فيديوهاته الجنسية للشرطة
ألقى ضباط مباحث قسم الزقازيق، اليوم، القبض على عنتيل جديد لاتهامه بممارسة الرذيلة، مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وقامت زوجته بتسليم، اسطوانة للشرطة، بعلاقاته الجنسية.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغاً من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق بضبط " م . ا . م " 33 سنة مدرس، ومقيم دائرة القسم .

وكشفت التحقيقات التى باشرها الرائد عصام عتيق، قيام زوجة المدرس " ش . م " 29 سنة مبرمجة حاسب آلى بتقديم بلاغ يحمل رقم 1453 لسنة 2016 جنح قسم ثان، تتهم زوجها فيه بالتعدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية من أجل إشباع رغبته واستقطاب العديد من السيدات داخل مسكن الزوجية.

وقالت الزوجة فى بلاغها، إنها فور علمها بممارسة زوجها الرذيلة مع السيدات داخل مسكنها قامت بالبحث داخل الشقة، حتى عثرت على اسطوانة سى دى، ظهر من خلالها زوجها مع عدد من السيدات فى أوضاع مخلة للآداب، واحتفظت بالاسطوانة، وعندما واجهت زوجها بها، تعدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية.

تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات والتى أفادت بإنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه، وأمرت النيابة بحجز المتهم على ذمة تحريات المباحث.
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