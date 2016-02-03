سقوط الزمالك.. الإسماعيلي يستعيد الانتصارات ' بلعنة الأبيض '

استعاد الإسماعيلي الانتصارات على حساب الزمالك بعد فوزه في مباراة استاد الإسماعيلية بهدف دون مقابل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة يوم الأربعاء.

ولم يفز الإسماعيلي في أخر خمس مباريات متتالية، لكنه استعاد الانتصارات في أول ظهور لخالد القماش المدير الفني للدراويش.

وسجل إسلام جمال المعار من الزمالك للإسماعيلي هدف فوز فريقه في الدقيقة 45 ليرفع رصيد الدراويش للنقطة 21 في المركز التاسع.

وقبل القمة في مواجهة الأهلي فقد الزمالك ثلاثة نقاط وتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الثاني.

واعتادت شباك الزمالك أن تتلقى أهدافا بأقدام لاعبيها السابقين، وهو ما حدث من إسلام جمال الذي تألق في قلب الدفاع ومنع هدفا للأبيض وأحرز هدف الفوز.

وخسر ميدو أول مباراة له في ولايته الثانية للزمالك. إذ فاز في أربع مباريات وتعادل واحدة قبل مواجهة الإسماعيلي.

إسلام جمال

وكان إسلام جمال كلمة السر في مباراة الإسماعيلي وتألق طوال 90 دقيقة.

وحصل حمادة طلبة على ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء سددها مصطفى فتحي مرت بجوار القائم بقليل.

أخطر الفرص بدأت عن طريق الإسماعيلي من كرة عرضية من الجبهة اليسرى خطفها مروان محسن بسن الحذاء وارتدت من العارضة.

وعاد الزمالك لتهديد الإسماعيلي من خلال أيمن حفني كرة في الدقيقة 38 استلم داخل المنطقة وراوغ وسدد من مسافة قريبة لكن تصويبته علت العارضة.

وكاد إبراهيم عبد الخالق أن يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 45 من ارتباك دفاعي للإسماعيلي لكن إسلام جمال قلب الدفاع يبعد الكرة من خط المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حصل الإسماعيلي على ركلة حرة تقدم لها أحمد سمير وأرسلها عرضية مرت من الجميع، وقبل أن تخرج وصل إليها إسلام جمال من الوضع طائرا وحول الكرة في الشباك معلنا أول أهدافه بقميص الدراويش في شباك فريقه الأصلي.

تغيير وضغط

وأجرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني تغييرا بالدفع بأحمد حمودي في قلب الملعب بدلا من إبراهيم عبد الخالق.

ووصلت فرصة خطيرة من كرة عرضية لعادل جمعة وصلت إلى مصطفى فتحي غير المراقب، وبدلا من إسكانها الشباك سددها في جسد محمد عواد في الدقيقة 49.

ودفع ميدو بباسم مرسي بدلا من مايوكا الذي لم يهدد مرمى الإسماعيلي في أول ظهور له.

واشترك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الشوط الثاني بدلا من محمد عادل جمعة أملا في دعم الهجوم.

وفجأة، يحصل محمد كوفي قلب دفاع الزمالك على بطاقة حمراء إثر خطأ ضد مروان محسن لاعب الإسماعيلي.

وأشهر سمير عثمان بطاقة صفراء في وجه مصطفى فتحي بعد صافرة النهاية لكنها لن تؤثر على حظوظ جناح الفريق في مباراة القمة.

وتأكد غياب محمد كوفي عن مباراة الأهلي يوم التاسع من فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي مع إنبي في استاد بتروسبورت في إطار الجولة ذاتها باحثا عن الابتعاد بالصدارة.