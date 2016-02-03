أحمد سمير فرج لجمهور الإسماعيلي: لن أبارك لكم.. بل أعتذر

وجه أحمد سمير فرج الظهير الأيسر للإسماعيلي رسالة لجمهور فريقه معربا فيها عن اعتذاره الشديد لهم عن سوء النتائج في الفترة الماضية.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء والمؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

ويعد هذا الفوز هو الاول للإسماعيلي بعد خمس مباريات غاب فيها عن معرفة طعم الانتصار.

وتحدث أحمد سمير فرج لقناة "أون تي في" عقب نهاية المباراة قائلا:"لا أحب أن أقول مبروك لجماهير الإسماعيلي".

واستدرك"بل نعتذر لكم عن سوء النتائج في الفترة الماضية".

وواصل"نعدكم بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل والنتائج سوف تتحسن".

وبسؤاله عن أصعب فترات المباراة علق"المباراة كلها كانت صعبة فالزمالك فريق قوي للغاية ولكننا كنا أقوياء أيضا ونجحنا في الفوز في النهاية".