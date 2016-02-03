عفروتو: الانتصار بداية عودتنا.. وهدفنا المربع الذهبي

أكد محمود مصطفى "عفروتو" لاعب الإسماعيلي أن الانتصار الذي حققه الدراويش على الزمالك هو بداية عودة الفريق للطريق الصحيح.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء والمؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

وتحدث عفروتو عقب نهاية المباراة لقناة "أون تي في" قائلا:"شكرا لكل الأجهزة الفنية التي دربتنا منذ أول الموسم حتى الآن".

وأكمل"هذا الانتصار هو بداية عودتنا للطريق الصحيح مرة أخرى فالإسماعيلي مكانه الطبيعي هو المنافسة على البطولات".

وأتم"هدفنا هو احتلال أحد المراكز في المربع الذهبي بنهاية الموسم".