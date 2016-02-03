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مصر ترد على تجاوزات أنقرة: تركيا دولة راعية للإرهاب وتؤجج الصراعات بالمنطقة

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مصر ترد على تجاوزات أنقرة: تركيا دولة راعية للإرهاب وتؤجج الصراعات بالمنطقة مصر ترد على تجاوزات أنقرة: تركيا دولة راعية للإرهاب وتؤجج الصراعات بالمنطقة

اردوغان

رد مصدر مصري مسؤول بقوة على تجاوزت التركية، حيث تجاوزت مجددًا حدودها تجاه مصرعلى لسان نائب رئيس وزرائها المتحدث باسم حكومتها نعمان كورتولموز، في رده على سؤال عن العلاقات مع .

وقال المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكومة وشعب مصر لا ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا للأوضاع في مصر.. مشيرًا إلى أن تركيا «دولة راعية للإرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة وتمارس شتى أشكال العنف والانتهاكات ضد مواطنيها بل وتسمح بمرور المهاجرين من أراضيها إلى السواحل الأوربية لممارسة الإبتزاز للدول الأوربية.

ودعا المصدر كل المراقبين للشأن التركي للاطلاع على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والحريات فى تركيا وما تشهده من انتهاكات في هذا الشأن.

و كان المسؤول التركي نفسه قد أشار إلى أن «الشعبين المصري والتركي صديقان وأن تركيا أعربت عن موقفها بأنها لا ولن توافق على الانقلاب الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية وما تبعه من تطورات».. و زعم أن «تركيا لم توافق على الانقلاب أو على أحكام الإعدام الناجمة عنه، وأنها استمرت دوما صديقة للشعب المصري ولكن ما تعترض عليه هو المنهج غير الديمقراطي وغير القانوني للإدارة المصرية الحالية الذي لا يسهم في مستقبل الشعب المصري وإن تحول مصر للديمقراطية هو الشرط لتصحيح العلاقات معها»، حسب زعمه.

أ ش أ

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