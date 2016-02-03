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السيطرة على حريق فى مخلفات بجوار قسم الهرم

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السيطرة على حريق فى مخلفات بجوار قسم الهرم السيطرة على حريق فى مخلفات بجوار قسم الهرم
شب حريق محدود فى مخلفات خلف قسم الهرم، وانتقل 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالجيزة، وتم إخماد الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال النيران فى مخلفات بجوار قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة الحماية المدنية بالجيزة والتى دفعت بسيارات الإطفاء ، وتم فرض كردون أمنى، وتمت السيطرة على الحريق.
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