أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو| الملك سلمان يتأثر بعد سماع هذه الكلمات

Google+ Print
فيديو| الملك سلمان يتأثر بعد سماع هذه الكلمات فيديو| الملك سلمان يتأثر بعد سماع هذه الكلمات

خادم الحرمين الشريفين – الملك سلمان بن عبد العزيز

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في فعاليات  انطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.

واستمع الملك سلمان، برفقة قادة المملكة العربية إلى قصيدة الحارثي على هامش افتتاح الجندارية، وظهرت على الملك سلمان علامات التأثر خلال الاستماع للقصيدة.

" frameborder="0">

ولدى وصول الملك سلمان إلى مقر المهرجان بالجنادرية، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان وعدد من المسؤولين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة»

فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين

فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين