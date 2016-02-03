فيديو| الملك سلمان يتأثر بعد سماع هذه الكلمات

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في فعاليات انطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.

واستمع الملك سلمان، برفقة قادة المملكة العربية السعودية إلى قصيدة الحارثي على هامش افتتاح الجندارية، وظهرت على الملك سلمان علامات التأثر خلال الاستماع للقصيدة.

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ولدى وصول الملك سلمان إلى مقر المهرجان بالجنادرية، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان وعدد من المسؤولين.