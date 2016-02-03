بالصور.. إزالة عقار مخالف بالعجمى غرب الإسكندرية

قام اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى بحملة لإزالة عقار مخالف بدون ترخيص مكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية بشارع النيابة القديم متفرع من شارع مستشفى العوضى، وقد تم تخريب المبنى هندسيا بحيث لا يمكن إصلاحه أو الانتفاع به.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن العقار له أولوية خاصة فى التنفيذ حيث أن الأرض المقام عليها العقار تم الاستيلاء عليها والتعدى على ملكية خاصة بأحد المواطنين الذى كان مقيم خارج البلاد وتم تسليم العقار لمقاول الإزالة لاستكمال إزالة العقار حتى سطح الأرض.
يذكر أن العقار له أولوية خاصة فى التنفيذ حيث أن الأرض المقام عليها العقار تم الاستيلاء عليها والتعدى على ملكية خاصة بأحد المواطنين الذى كان مقيم خارج البلاد وتم تسليم العقار لمقاول الإزالة لاستكمال إزالة العقار حتى سطح الأرض.
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