بالصور.. إزالة عقار مخالف بالعجمى غرب الإسكندرية

قام اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى بحملة لإزالة عقار مخالف بدون ترخيص مكون من دور أرضى وأربعة أدوار علوية بشارع النيابة القديم متفرع من شارع مستشفى العوضى، وقد تم تخريب المبنى هندسيا بحيث لا يمكن إصلاحه أو الانتفاع به.

يذكر أن العقار له أولوية خاصة فى التنفيذ حيث أن الأرض المقام عليها العقار تم الاستيلاء عليها والتعدى على ملكية خاصة بأحد المواطنين الذى كان مقيم خارج البلاد وتم تسليم العقار لمقاول الإزالة لاستكمال إزالة العقار حتى سطح الأرض.

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