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أطباء بالقليوبية يهدون المحافظة 10 أجهزة للكشف المبكر عن أورام الثدى

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أطباء بالقليوبية يهدون المحافظة 10 أجهزة للكشف المبكر عن أورام الثدى أطباء بالقليوبية يهدون المحافظة 10 أجهزة للكشف المبكر عن أورام الثدى
استقبل اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية مع إحدى شركات (شركة لوتس ميدل إيست فارما)، التى كانت قد تبرعت للمحافظة بـ10 أجهزة حديثة للكشف المبكر عن أورام الثدى للسيدات (جهاز يسمى بريست لايت Breast light)، وسيتم توزيع تلك الأجهزة على مراكز طب الأسرة بالمدن والقرى ويخصص جهاز منهم للقوافل الطبية.

وتكمن أهمية جهاز بريست لايت فى أنه يقدم للسيدة الفرصة للفحص الداخلى للثدى للكشف المبكر عن الأورام، كما يمكن هذا الجهاز من الاطلاع وملاحظة أى تغييرات قد تحدث عن طريق تقديم رؤية للأنسجة والأوردة الداخلية، كما يعمل الجهاز من خلال إصدار ضوء آمن يظهر أى تغيير غير طبيعى بأنسجة الثدى كظلال أو بقع داكنة، وفى هذه الحالة تجب الاستشارة الطبية بأسرع وقت ممكن.

كما ناقش المحافظ معهم فكرة مشروع للتخلص الآمن من النفايات الطبية بأحدث التقنيات العالمية والتدوير لهذه النفايات واستخلاص مادة RDF (من المواد القابلة للاشتعال)، لاستخدامها كوقود فى إطار المساهمة فى إنهاء مشكلة القمامة من المحافظة.

رضا فرحات محافظ القليوبية وشركة لوتس ميدل إيست فارما (1)

رضا فرحات محافظ القليوبية وشركة لوتس ميدل إيست فارما (2)

رضا فرحات محافظ القليوبية وشركة لوتس ميدل إيست فارما (3)

رضا فرحات محافظ القليوبية وشركة لوتس ميدل إيست فارما (4)

رضا فرحات محافظ القليوبية وشركة لوتس ميدل إيست فارما (5)
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