بالصور.. محافظ القليوبية يستقبل السفير اليابانى بالقاهرة

استقبل الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم الأربعاء، السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة فى إطار جوله السفير بالمحافظات لبحث سبل تعزيز التعاون المثمر بين البلدين من خلال التبادل الثقافى والتعليمى والشبابى والطلابى والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة فى مجال الصناعة وإدارة الأعمال والتعليم.

وأبدى السفير اليابانى إعجابه بتجربة القليوبية الرائدة من خلال مشروع وظيفتك جنب بيتك الذى يوفر تنمية مستدامة والآلاف من فرص العمل للشباب ويساهم فى تعزيز مجال الإنتاج الصناعى وإحداث رواج اقتصادى بالقليوبية، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة تقديرا له ولدولة اليابان.



>