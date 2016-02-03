مواقع بلجيكية: هل يفاجئ ميشيل برودوم كلوب بروج بالرحيل من أجل الأهلي؟

نشرت عدة مواقع بلجيكية العديد من الأنباء حول اهتمام الأهلي بالتعاقد مع المدير الفني لكلوب بروج ميشيل برودوم وتسائلت هل يرحل عن منصبه من أجل الفريق الأحمر؟

وكان أحد وكلاء اللاعبين قد قام بعرض اسم المدرب المتوج بلقب أفضل مدير فني في بلجيكا الموسم الماضي على الأهلي الذي مازال يبحث عن رجل يقود دفة الفريق (طالع التفاصيل).

ويمتلك برودوم عقدا مع كلوب بروج الذي توج معه بلقب كأس بلجيكا الموسم الماضي يمتد حتى صيف عام 2019.

وكتب موقع " voetbalkrant" قائلا: "برودوم أصبح على رأس اهتمامات الأهلي بعد اعتذار الألماني فيليكس ماجات بسبب الأوضاع السياسية الغير مستقرة في مصر".

وأضاف "برودوم لم يكن هناك أي إشارات منه خلال الفترة الأخيرة حول رغبته في الرحيل عن كلوب بروج".

واستدرك "لكنه مدرب معروف عنه التهور وأنه قد يقرر بشكل مفاجئ الذهاب إلى مصر من أجل الأهلي".

فيما كتب موقع " voetbalnieuws" قائلا: "كلوب بروج سعداء جدا بتواجد ميشيل برودوم مع الفريق".

وأشارت إلى أن "برودوم سبق له تدريب الشباب السعودي والتتويج معه بلقب الدوري وهو ما قد يفضل تكراره مع الأهلي".

فيما أكد موقع " voetbal24" أن نادي كلوب بروج لا يفضل رحيل برودوم عن الفريق.

ومن الملاحظ في مسيرة المدرب صاحب الـ57 عاما أنه لا يستمر مع أي فريق سوى عامين وهو يدرب كلوب بروج منذ عام 2013، فهل يقرر الرحيل عنه من أجل الأهلي؟