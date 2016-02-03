الإعدام لعامل قتل آخر رميا بالرصاص في سوهاج ‎

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وباجماع الآراء، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهم “أحمد .ع.ع” عامل شنقا بعد اتهامه بقتل المجنى عليه “حمادة.م.خ” بأن أطلق عليه النار من سلاح آلى بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز ساقلتة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بعدة طلقات نارية، وبعد تقنين الإجراءات كشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حيث قام بالترصد بالمجنى عليه وهو يستقل سيارة وأطلق عليه الأعيرة النارية من سلاح آلى حتى سقط قتيلا، بينما فر المتهم هاربا

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة القتل العمد، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.