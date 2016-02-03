فيديو| الإسماعيلي يخطف 3 نقاط من الزمالك قبل لقاء القمة

حقق نادي الإسماعيلي، فوزًا سهلاً بهدف نظيف دون رد، على نادي الزمالك في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل على ستاد الإسماعيلية، ضمن الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

وأحز هدف التقدم للإسماعيلي اللاعب إسلام جمال في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، ل

وشهدت أولى دقائق الشوط الثانى نزول أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق بدلا من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط الوسط.

وفى الدقيقة 48 من عمر المباراة كاد مصطفى فتحى أن يحرز هدف التعادل للزمالك بعدما لعب له محمد عادل جمعة الكرة ليضعه أمام محمد عواد ولكن مصطفى يضعها في قدمه لتخرج بجوار المرمى.

وأجرى ميدو ثانى تغييراته في الدقيقة 58 بنزول باسم مرسي بدلا من الزامبى ايمانويل مايوكا ويدفع خالد القماش المدير الفنى للدراويش بمصطفى عفروتو ويخرج بدلا منه أحمد سمير.

وشهدت المباراة طرد لاعب الزمالك محمد كوفي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني.