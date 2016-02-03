66.3 % نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

اعتمد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 66,3%، حيث تقدم لأداء الامتحان فى الفصل الأول هذا العام (147733)، حضر منهم (144798) طالبًا وطالبة نجح منهم (96070).

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية، بنسبة نجاح 92,4%، وتقدم لأداء الامتحان (4075) بحضور (3975) طالبًا نجح منهم (3673) طالبًا، وبلغت نسبة النجاح بالإعدادية الرياضية 28,42% بحضور 190 طالبة وطالبًا نجح منهم 54طالبًا.

بالإضافة إلى أن نسبة النجاح فى الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بلغت 100% بنجاح 79 طالبًا من إجمالى 79 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100% بنجاح 35 طالبًا هم إجمالي من تقدموا للامتحان. وجاءت نسبة النجاح بمدارس القسم المهنى تعليم أساسي 89% بنجاح 1881 طالب وطالبة من إجمالي 2109 طالب .

وفاز بالمركز الأول علي مستوي الإدارات منطقة روض الفرج بنسبة 87,39%،يليها إدارة غرب القاهرة بنسبة 86,47%، يليها القاهرة الجديدة في المركز الثالث بنسبة 85,83% وجاءت مناطق منشأة ناصر والسيدة زينب والمعادي في نهاية ترتيب المناطق التعليمية البالغ عددها 32 منطقة .

وأضافت فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نسبة النجاح خلال منتصف هذا العام أفضل من العام المضي وكانت تبلغ 64,5%،وسيتم التشديد علي تحسين المستوي طلاب المدارسة الرياضية ومعالجة أوجه القصور لديهم.