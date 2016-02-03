"الزراعة": رفض شحنة القمح الفرنسية لاحتوائها على فطريات ومخالفتها المواصفات

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنها رفضت دخول شحنة القمح القادمة من فرنسا، لمخالفتها للمواصفات القياسية المصرية وهيئة الكودكس العالمية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح بدخول هذه الشحنة والتى يبلغ حجمها 63 ألف طن، وذلك لاحتوائها على نسب عالية من فطر "الأرجوت" بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية وهيئة الكودكس العالمية والتى تسمح بـ 0.05 % .

وأكدت وزارة الزراعة، مجدداً التزامها بالمواصفات القياسية المصرية وهيئة الكودكس العالمية "هيئة الدستور الغذائى العالمى" والتى تضع معايير المواصفات والجودة الغذائية، موضحة أن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا بين وزارات الزراعة والتموين والصحة والتزام بالمواصفات القياسية.