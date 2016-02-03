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بالصور.."جبهة النصرة" تعدم جنود من قوات النظام السورى فى مطار أبو الظهور

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بالصور.."جبهة النصرة" تعدم جنود من قوات النظام السورى فى مطار أبو الظهور بالصور.."جبهة النصرة" تعدم جنود من قوات النظام السورى فى مطار أبو الظهور
أعدم تنظيم جبهة النصرة فى سوريا، عدد من قوات النظام السورى، فى مطار أبو الظهور العسكرى بمحافظة إدلب.

وقال التنظيم فى بيان له، إن 7 أشخاص من قوات "بشار الأسد" وهم ما تبقى من الأسرى تم إعدامهم رميًا بالرصاص بعد أسرهم فى معارك السيطرة على مطار أبو الظهور العسكرى، مضيفة: ما تبقى من الأسرى تم عرضهم على المحكمة الشرعية وصدر الحكم عليهم بالإعدام".
>وسيطر مسلحى "جبهة النصرة" على مطار أبو الظهور العسكرى فى الريف الشرقى لمحافظة إدلب شمال سوريا بعد انسحاب الجيش، نهاية العام الماضى.

ويمتد المطار منذ أشهر على 16 كيلومترا مربعا، إضافة إلى قريتى الفوعة وكفريا من آخر المناطق التى تسيطر عليها القوات الحكومية فى محافظة إدلب، وتعود أهميته إلى أنه أحد أكبر المطارات فى المنطقة الشمالية، وثانى أهم مطار عسكرى فى سوريا.

مسلحو جبهة النصرة (1)

مسلحو جبهة النصرة (2)

مسلحو جبهة النصرة (3)

مسلحو جبهة النصرة (4)

مسلحو جبهة النصرة (5)
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